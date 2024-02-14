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Что стало причиной для активизации дела против Сергея Пашинского: при чем здесь его обращение в НАБУ

Дело против Сергея Пашинского активизировали после его обращения в НАБУ о хищении 240 млн евро

сегодня, 14:17
Автор:
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Кравцев Сергей
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В конце 2023 года стартовал новый этап заключения договоров по поставкам оружия, но цены пытались завысить в полтора-два раза. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в интервью "Левому берергу" рассказал Глава Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергей Пашинский.

Что стало причиной для активизации дела против Сергея Пашинского: при чем здесь его обращение в НАБУ

Сергей Пашинский. Фото из открытых источников

Появилась целая концепция у людей, которые за этим стоят, чтобы завысить цену на шести контрактах на 240 миллионов евро. Это конкретная сумма. Я понимал, что если это произойдет, не будет ни этих боеприпасов, ни этих денег. Собственно поэтому – и это грустно говорить – дело против меня инициировали после того, как я неоднократно общался с руководством и детективами НАБУ именно по вопросу предотвращения коррупции”, – говорит Пашинский.

Он также сообщил, что в конце лета 2023 года в России была организована целая спецоперация по блокированию поставок боеприпасов в Украину. Они прогнозировали, что ни европейские, ни американские заводы так быстро на большие мощности в производстве боеприпасов не выйдут. Так что россиянам оставалось закрыть каналы поставок, которые имели мощности производства необходимых Украине боеприпасов.

“Мне точно известно, что публикация The New York Times была инициирована, чтобы запустить процессы внутри Украины. Ведь в самой статье в вопросах ко мне журналист указывает, что мы знаем, что у вас самые низкие цены (у компаний из Ассоциации). Эта статья не обвиняет меня в коррупции, говорит одно: боеприпасы движутся по сложной схеме. Да, я подтверждаю — по сложной, потому что мы не можем в некоторых странах покупать напрямую, а покупаем через посредников — стран-членов НАТО, таких как Польша, Чехия, Словакия”, — заметил Сергей Пашинский.

По его словам, уже в августе украинские спецслужбы имели подлинную информацию о специальных донесениях, в которых было написано "через коррумпированных агентов влияния в правоохранительной системе нужно ликвидировать этот канал поставки". А именно: заблокировать деятельность главы Ассоциации, лоббирующего самые низкие цены на боеприпасы от компаний-членов Ассоциации на уровне Министерства обороны, Генерального штаба и ВСУ.

“После статьи The New York Times появилась куча фейковых уголовных дел. Все было очень громко, но сошло на нет. И компании-члены Ассоциации сейчас более-менее работают в рамках того маленького бюджета, который хотят наложить свои грязные руки коррупционеры от оборонки”, — подчеркнул Пашинский.




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Источник: https://lb.ua/news/2024/02/13/598278_pashinskiy_pro_kriminalnu_spravu.html
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