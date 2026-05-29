Снабжали войску бракованный РЭБ и завышали цены на комплектующие: суд арестовал имущество компании «УкрАрмоТех» – СМИ

В украинской оборонке новый скандал. Шевченковский районный суд Киева в рамках следствия арестовал все банковские счета ООО "УкрАрмоТех", которое якобы поставляло Силам обороны бронемашины GYURZA с комплектующими по завышенным на 15-230% ценам и с некачественным оборудованием для противодействия дронам. Об этом говорится в материалах, обнародованных в Едином государственном реестре судебных решений , передают "Українські новини".

Отмечается, что компания ставила на боевые броневики системы РЭБ МО ROK 5 разработки и производства компании Tactical Technology различных модификаций. В ходе испытаний эти системы оказались совершенно нерабочими против FPV-дронов. Несмотря на это, в прошлом году Минобороны Украины кодифицировало бронеавтомобиль GYURZA 02, говорится в сообщении ресурса " Милитарный ".

Параллельно следствие установило масштабную схему завышения стоимости комплектующих через чешских посредников – компании STAR INVESTMENT CZ WEST S. R. O. и PRODUCTIVITY INVESTMENT A . S , говорится в материале СМИ.

Стоимость автомобильных шасси из ОАЭ, США и Китая якобы завышали на 15–230% из-за чешских фирм-прокладок. В то же время как директор компании мог лично снять в Чехии более $14 млн, а его заместитель из-за тех же зарубежных счетов мог купить себе двигатель для Ferrari за €24 тысячи, пишут журналисты.

Бронемашины с этими системами РЭБ производили по заказу "Агентства оборонных закупок", Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции.

Уголовное производство открыто по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований) и ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).