ОП, Миндич и Фламинго: как кастинговое агентство за 3 года стало гигантом производства дронов

В начале полномасштабной войны компания Fire Point была кастинговым агентством для кино- и телевизионных производств. В настоящее время компания является одним из самых крупных подрядчиков для украинской армии, имея контракты на сумму 1 миллиард долларов в этом году. Однако секретом таких заказов могут быть близкие отношения с Офисом президента. Об этом пишет The New York Times.

Ракета Фламинго. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что примерно в 30 секретных местах в Украине Fire Point выпускает дальнобойные взрывные дроны, используя дешевые материалы, такие как пенопласт, фанера, пластик и тип углеродного волокна, предназначенного для гоночных велосипедов.

Журналисты обращают внимание, что эти беспилотники используются в масштабной кампании против российских нефтеперерабатывающих заводов, целью которой является нанести экономический ущерб России и оказать Украине рычаги влияния в мирных переговорах. Компания заявляет, что также наращивает производство большего оружия большей дальности под названием "Фламинго", которое, как надеются чиновники, усилит способность Украины наносить удары глубоко внутри России.

"Поскольку Fire Point опередила многих конкурентов и стала национальным лидером по аэрокосмической отрасли, компанию преследуют обвинения в использовании связей для получения контрактов, а ее руководители признали, что их допрашивают в рамках антикоррупционного расследования", – говорится в публикации.

Журналисты отмечают, что Fire Point возникла в той же украинской кино- и телеиндустрии, где Зеленский работал до своего избрания президентом. Компании по поиску фильмов, возглавляемой владельцем "Fire Point", приписывают работу с актерами для романтической комедии 2016 года с участием Зеленского "Восемь лучших свиданий". Она также работала над десятками других постановок, не связанных с бывшей кинокарьерой президента.

"Газета The Kyiv Independent в августе сообщила, что Национальное агентство по борьбе с коррупцией Украины проверяет связи между Fire Point и бизнесменом Тимуром Миндичем, который является близким компаньоном Зеленского", – говорится в публикации.

Газета сообщила, что агентство расследует, получал ли Миндич прибыль от Fire Point как неназванный владелец. Fire Point сообщила, что бизнесмен собирался приобрести акции компании, но владельцы отказались их продавать.

Журналисты обратили внимание, что Контракты компании в этом году составляют около 10% расходов Украины на оборонные закупки. Обращает на себя внимание также тот факт, что по оценкам специалистов по закупкам исходя из стоимости деталей и работы беспилотник FP-1 компании Fire Point можно было бы изготовить дешевле, чем его цена, предлагавшаяся в декабре 2024 года, составляла около 58 000 долларов за единицу. Аудиторы обнаружили, что эта оценка должна инициировать переговоры со стороны Агентства оборонных закупок Украины, но этого не произошло. По словам аудиторов, без этих переговоров контракты были заключены примерно на 16,7 миллиона долларов дороже, чем за более дешевый вариант производства беспилотников.

The New York Times также заявление Юрия Касьянова, бывшего командира подразделения беспилотников, заявившее в интервью, что Fire Point выигрывала контракты, несмотря на недостатки конструкции, тогда как разработанная им модель под названием "Копье" была проигнорирована.

"В дополнение к беспилотнику FP-1, Fire Point говорит, что увеличивает производство "Фламинго", большего и более тяжелого летательного аппарата с реактивным двигателем, дальностью полета около 1800 миль и боеголовкой весом в одну тонну… Эффективность "Фламинго" еще предстоит проверить в крупных масштабах.

