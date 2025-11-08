ОП, Міндіч та Фламінго: як кастингове агентство за 3 роки стало гігантом виробництва дронів

На початку повномасштабної війни компанія Fire Point була кастинговим агентством для кіно- та телевізійних виробництв. Наразі компанія є одним з найбільших підрядників для української армії, маючи контракти на суму 1 мільярд доларів цього року. Проте секретом таких замовлень можуть бути близькі стосунки з Офісом президента. Про це пише The New York Times.

Ракета Фламінго. Фото: з відкритих джерел

Видання зазначає, приблизно в 30 секретних місцях в Україні Fire Point випускає далекобійні вибухові дрони, використовуючи дешеві матеріали, такі як пінопласт, фанера, пластик та тип вуглецевого волокна, призначеного для гоночних велосипедів.

Журналісти звертають увагу, що ці безпілотники використовуються у масштабній кампанії проти російських нафтопереробних заводів, метою якої є завдати економічної шкоди Росії та надати Україні важелі впливу в мирних переговорах. Компанія заявляє, що також нарощує виробництво більшої зброї більшої дальності під назвою "Фламінго", яка, як сподіваються чиновники, посилить здатність України завдавати ударів глибоко всередині Росії.

"Оскільки "Fire Point" випередила багатьох конкурентів і стала національним лідером з аерокосмічної галузі, компанію переслідують звинувачення у використанні зв'язків для отримання контрактів, а її керівники визнали, що їх допитують у рамках антикорупційного розслідування", – йдеться у публікації.

Журналісти зауважують, що "Fire Point" виникла в тій самій українській кіно- та телеіндустрії, де Зеленський працював до свого обрання президентом. Компанії з пошуку фільмів, яку очолює власник "Fire Point", приписують роботу з акторами для романтичної комедії 2016 року за участю Зеленського "Вісім найкращих побачень". Вона також працювала над десятками інших постановок, не пов’язаних з колишньою кінокар’єрою президента.

"Газета The Kyiv Independent у серпні повідомила, що Національне агентство з боротьби з корупцією України перевіряє зв'язки між Fire Point та бізнесменом Тимуром Міндічем, який є близьким компаньйоном Зеленського", – йдеться у піблікації.

Газета повідомила, що агентство розслідує, чи отримував Міндіч прибуток від Fire Point як неназваний власник. Fire Point повідомила, що бізнесмен мав намір придбати акції компанії, але власники відмовилися їх продавати.

Журналісти звернули увагу, що Контракти компанії цього року становлять близько 10% витрат України на оборонні закупівлі. Звертає на себе увагу також той факт, що за оцінками фахівців із закупівель, виходячи з вартості деталей та роботи, безпілотник FP-1 компанії Fire Point можна було б виготовити дешевше, ніж його ціна, що пропонувалася у грудні 2024 року, становила близько 58 000 доларів за одиницю. Аудитори виявили, що ця оцінка мала б ініціювати переговори з боку Агентства оборонних закупівель України, але цього не сталося. За словами аудиторів, без цих переговорів контракти були укладені приблизно на 16,7 мільйона доларів дорожче, ніж за дешевший варіант виробництва безпілотників.

The New York Times також заяву Юрія Касьянова, колишнього командира підрозділу безпілотників, який заявив в інтерв'ю, що Fire Point вигравала контракти, незважаючи на недоліки конструкції, тоді як розроблена ним модель під назвою "Спис" була проігнорована.

"На додаток до безпілотника FP-1, Fire Point каже, що збільшує виробництво "Фламинго", більшого та важчого літального апарату з реактивним двигуном, дальністю польоту близько 1800 миль та боєголовкою вагою в одну тонну… Ефективність "Фламінго" ще належить перевірити у великих масштабах", – зауважили журналісти.

