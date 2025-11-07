Загроза від КАБів збільшується у рази: скільки областей тепер можуть опинитися під ударом

Країна-агресор суттєво збільшила дальність своїх радянських плануючих бомб, оснастивши їх реактивними двигунами. Це збільшить навантаження на і без того розтягнуту систему ППО України і зазнає ризику поразки значно більшої кількості українських міст. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації The Telegraph.

Обстріл України. Фото: із відкритих джерел

Зазначається, що насамперед загроза збільшується для міст та об'єктів інфраструктури, розташованих на відстані до 200 км від лінії фронту, які раніше вважалися відносно безпечними для керованих авіабомб, тепер знаходяться під загрозою. Це охоплює значну частину Полтавської, Дніпропетровської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Одеської областей. Також сюди можна зарахувати Чернігівську та Сумську області.

Журналісти зазначають, що для України невигідно використовувати дороге західне ППО, таке як американські Patriot, вартість яких може досягати 1 мільйона доларів за ракету, для знищення такої дешевої зброї.

The Telegraph зазначає, що нова модель дозволить військовим літакам Москви запускати бомби із зони, яка знаходиться поза досяжністю західних українських систем середньої дальності, таких як NASAMS або Iris-T.

При цьому експерти заспокоюють, наголошуючи, що реактивні бомби не стануть переломним моментом для російської армії. Модернізація плануючих бомб із реактивними двигунами – це еволюційний, а не революційний крок у російському арсеналі. Це не змінює принципово характеру війни, але створює додаткові проблеми для української оборони, розширюючи географію ризику та збільшуючи навантаження на і так перевантажену систему ППО.

