Угроза от КАБов увеличивается в разы: сколько областей теперь могут оказаться под ударом

Страна-агрессор существенно увеличила дальность своих советских планирующих бомб, оснастив их реактивными двигателями. Это увеличит нагрузку на и без того растянутую систему ПВО Украины и подвергнет риску поражения значительно большее количество украинских городов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "The Telegraph".

Отмечается, что, в первую очередь, угроза увеличивается для городов и объектов инфраструктуры, расположенных на расстоянии до 200 км от линии фронта, которые ранее считались относительно безопасными для управляемых авиабомб, теперь находятся под угрозой. Это охватывает значительную часть Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Одесской областей. Также сюда можно отнести Черниговскую и Сумскую области.

Журналисты отмечают, при этом для Украины невыгодно использовать дорогостоящее западное ППО, такое как американские Patriot, стоимость которых может достигать 1 миллиона долларов за ракету, для уничтожения столь дешевого оружия.

The Telegraph указывает, что новая модель позволит военным самолётам Москвы запускать бомбы из зоны, находящейся вне досягаемости западных украинских систем средней дальности, таких как NASAMS или Iris-T.

При этом эксперты успокаивают, отмечая, что реактивные бомбы не станут переломным моментом для российской армии. Модернизация планирующих бомб с реактивными двигателями – это эволюционный, а не революционный шаг в российском арсенале. Это не меняет принципиально характера войны, но создаёт дополнительные проблемы для украинской обороны, расширяя географию риска и увеличивая нагрузку на и без того перегруженную систему ПВО.

