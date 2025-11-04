Враг стирает города и села с лица земли: сколько КАБов Россия обрушила на Украину в октябре

В прошлом месяце российские оккупанты резко нарастили количество ударов управляемыми авиационными бомбами по территории Украины. В октябре было сброшено более 5 тысяч КАБов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины в Telegram.

По данным Минобороны, в октябре российские захватнические войска существенно усилили воздушные атаки, резко увеличив количество ударов управляемыми авиабомбами (УАБ) по позициям украинских военных и прифронтовых городах.

Только за прошлый месяц враг сбросил 5 328 КАБов. В Минобороны подчеркивают, это самый высокий показатель с начала 2025 года.

Всего за десять месяцев этого года российские войска уже сбросили около 40 тысяч авиабомб, что равно общему количеству за весь 2024 год.

"Воздушный террор растет", — говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — страна-агрессор резко нарастила воздушную кампанию против Украины, запустив в 2025 году более 44 тысяч беспилотников типа "Шахед" и их вариантов – в четыре раза больше, чем за весь 2024 год. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

По данным аналитиков, количество запусков дронов-смертников выросло на 303%, что создает беспрецедентное давление на украинскую систему противовоздушной обороны. Около 64% дронов в этом году удалось уничтожить — чуть меньше, чем в 2024-м (68%), ведь массированные атаки перегружают ПВО.

Несмотря на это, украинские военные перехватывают большинство "Шахедов" еще до того, как они успевают нанести удар. Корреспондент Sky News Джон Спаркс видел, как украинские подразделения на востоке страны уничтожают российские дроны прямо в воздухе.



