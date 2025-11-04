Ворог стирає міста та села з лиця землі: скільки КАБів Росія обрушила на Україну в жовтні

Минулого місяця російські окупанти різко наростили кількість ударів керованими авіаційними бомбами територією України. У жовтні було скинуто понад 5 тисяч кабів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони України в Telegram.

Удари КАБАми.

За даними Міноборони, у жовтні російські загарбницькі війська суттєво посилили повітряні атаки, різко збільшивши кількість ударів керованими авіабомбами (УАБ) по позиціях українських військових та прифронтових міст.

Лише за минулий місяць ворог скинув 5328 КАБів. У Міноборони наголошують, це найвищий показник із початку 2025 року.

Всього за десять місяців цього року російські війська вже скинули близько 40 тисяч авіабомб, що дорівнює загалом за весь 2024 рік.

"Повітряний терор росте", — йдеться у повідомленні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — країна-агресор різко наростила повітряну кампанію проти України, запустивши у 2025 році понад 44 тисячі безпілотників типу "Шахед" та їх варіантів – у чотири рази більше, ніж за весь 2024 рік. Як передає портал "Коментарі", про це повідомляє Sky News з посиланням на дані Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).

За даними аналітиків, кількість запусків дронів-смертників зросла на 303%, що створює безпрецедентний тиск на українську систему протиповітряної оборони. Близько 64% дронів цього року вдалося знищити — трохи менше, ніж 2024-го (68%), адже масовані атаки перевантажують ППО.

Незважаючи на це, українські військові перехоплюють більшість "Шахедів" ще до того, як вони встигають завдати удару. Кореспондент Sky News Джон Спаркс бачив, як українські підрозділи на сході країни знищують російські дрони у повітрі.



