Россияне накрывают огнем Украину: какой новый рекорд установлен врагом

Страна-агрессор резко нарастила воздушную кампанию против Украины, запустив в 2025 году более 44 тысяч беспилотников типа "Шахед" и их вариантов – в четыре раза больше, чем за весь 2024 год. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, количество запусков дронов-смертников выросло на 303%, что создает беспрецедентное давление на украинскую систему противовоздушной обороны.

Около 64% дронов в этом году удалось уничтожить — чуть меньше, чем в 2024-м (68%), ведь массированные атаки перегружают ПВО. Несмотря на это, украинские военные перехватывают большинство "Шахедов" еще до того, как они успевают нанести удар. Корреспондент Sky News Джон Спаркс видел, как украинские подразделения на востоке страны уничтожают российские дроны прямо в воздухе.

В то же время все больше дронов прорываются сквозь оборону, вызывая жертвы среди гражданского населения.

По данным Мониторинговой миссии ООН, с января по сентябрь 2025 года в результате российских ракетных и дроновых атак погибли по меньшей мере 494 мирных жителя. Это первый год, когда ООН начала отдельно отслеживать удары "Шахедов" и других барражирующих боеприпасов, поэтому точные сравнения с предыдущими периодами пока невозможны.

Аналитики напомнили, что после начала полномасштабного вторжения Россия получала иранские "Шахеды", а впоследствии наладила собственное производство под названиями "Герань-1" и "Герань-2". Эксперты компании EODynamis отмечают, что россияне постоянно модифицируют эти дроны, добавляя более тяжелые боеголовки — от 50 до 90 кг, а также экспериментируют с типами взрывчатки: осколочно-фугасной и термобарической, способной уничтожать укрепления.

В июле российские медиа показали кадры с завода по производству "Шахедов" в спецэкономзоне "Алабуга" (Татарстан). По сообщениям, предприятие планирует выпускать до 25 тысяч дронов в год, а по данным украинской разведки, до конца 2025 года Россия может изготовить около 79 тысяч таких аппаратов.

Специалист CSIS Ясир Аталан объясняет: Россия использует тактику истощения — массовыми атаками заставляет Украину тратить дорогие ресурсы на перехват более дешевых целей.

