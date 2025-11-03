В последнее время пилоты дронов перехватчиков сообщают, что наблюдают "Шахеды", которые теперь летают без антенн CRPA. Вокруг этого возникают самые фантастические версии, отмечает украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Не сбиваются РЭБом: что придумали россияне в «Шахедах»

"Но все проще, россияне убрали CRPA антенны из крыла и переместили их внутрь Шахеда и по центру. О чем это говорит наблюдательному и умному человеку? О том, что завод внес изменения в корпус Шахедов под конкретные китайские антенны.

Значит, противник уверен в долгосрочной и стабильной работе с Китаем.

Такие антенны мы не можем подавить нашим существующим РЭБ везде по всей стране", – отмечает "Флэш".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что реактивный "Шахед", сбитый в поле, показал украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов. Он отметил, что этот дрон "дался сложно", потому что в этот сезон найти в полях что-то малореально.

"Могу сказать, что этот тип "Шахеда" не похож на Иранские изделия. Это какой-то микс обыкновенного "Шахеда" с реактивным. Двигатель, конечно же, китайский. А боевая часть обычная шахедная. У реактивного "Шахеда" нет никаких преимуществ, кроме большой скорости. Да и то оказалось здесь не все просто. Реактивный "Шахед" может лететь и 500 км/ч, но при этом он так быстро тратит топливо, что далеко не может долететь. Именно поэтому все реактивные "Шахеды" летают на скорости 280-330 км/ч. Но им этого достаточно, чтобы мешать нашим МВГ и нашим зенитным дронам", – отмечает "Флэш".

По его словам, именно поэтому количество реактивных "Шахедов" и их применение будет зависеть только от успехов наших зенитных дронов против обычных "Шахедов".