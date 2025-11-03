Останнім часом пілоти дронов перехоплювачів повідомляють, що спостерігають "Шахеди", які тепер літають без антен CRPA. Навколо цього виникають найфантастичніші версії, наголошує український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Не збиваються РЕБом: що придумали росіяни в «Шахедах»

"Але все простіше, росіяни прибрали CRPA антени з крила і перемістили їх всередину Шахеда і по центру. Про що це говорить спостережливій і розумній людині? Про те, що заводом внесено зміну в корпус Шахедів під конкретні китайські антени.

Значить, противник впевнений у довгостроковій і стабільній роботі з Китаєм.

Такі антени ми не можемо придушити нашим існуючім РЕБ скрізь по всій країні", – наголошує "Флеш".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що реактивний "Шахед", збитий у полі, показав український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов. Він зауважив, що цей дрон "дався складно", через те, що у цей сезон знайти в полях щось малореально.

"Можу сказати, що цей тип "Шахеда" не схожий на Iранські вироби. Це якийсь мікс звичайного "Шахеда" з реактивним. Двигун, звичайно ж, китайський. А бойова частина звичайна шахедна. У реактивного "Шахеда" немає ніяких переваг, крім великої швидкості. Та й то виявилося тут не все просто. Реактивний "Шахед" може летіти і 500 км/год, але при цьому він так швидко витрачає паливо, що далеко долетіти не може. Саме тому всі реактивні "Шахеди" літають на швидкості 280-330 км/год. Але їм цього достатньо, щоб заважати нашим МВГ і нашим зенітним дронам", – наголошує "Флеш".

За його словами, саме тому кількість реактивних "Шахедів" і їх застосування буде залежати тільки від успіхів наших зенітних дронів проти звичайних "Шахедів".