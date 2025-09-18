Реактивний "Шахед", збитий у полі, показав український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов. Він зауважив, що цей дрон "дався складно", через те, що у цей сезон знайти в полях щось малореально.

Військові показали збитий реактивний «Шахед»: у чому його основна небезпека

"Можу сказати, що цей тип "Шахеда" не схожий на Iранські вироби. Це якийсь мікс звичайного "Шахеда" з реактивним. Двигун, звичайно ж, китайський. А бойова частина звичайна шахедна. У реактивного "Шахеда" немає ніяких переваг, крім великої швидкості. Та й то виявилося тут не все просто. Реактивний "Шахед" може летіти і 500 км/год, але при цьому він так швидко витрачає паливо, що далеко долетіти не може. Саме тому всі реактивні "Шахеди" літають на швидкості 280-330 км/год. Але їм цього достатньо, щоб заважати нашим МВГ і нашим зенітним дронам", – наголошує "Флеш".

За його словами, саме тому кількість реактивних "Шахедів" і їх застосування буде залежати тільки від успіхів наших зенітних дронів проти звичайних "Шахедів".

"Реактивні дрони поки що дорожчі за прості, і росіяни не поспішатимуть переходити на них без необхідності", – додав фахівець.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що останні декілька тижнів, а точніше після прориву під Добропіллям, противник значно збільшив дронову активність в місті Дружківка. Під удар FPV-дронів в основному потрапляють автомобілі і байдуже які, цивільні чи військові. Про це пише український військовий кореспондент Богдан Мирошников.

За його даними, удари здійснюють дронами на радіоуправлінні. "Не сказав би, що вони себе там вільно почувають і спокійно ганяються за автівками по дорогам, скоріше зависають над містом на великій висоті (де радіогоризонт дозволяє мати стабільний сигнал) і пікірують звідти на будь-яку доступну ціль", – пише військкор.