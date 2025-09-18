Реактивный "Шахед", сбитый в поле, показал украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов. Он отметил, что этот дрон "дался сложно", потому что в этот сезон найти в полях что-то малореально.

Военные показали сбитый реактивный «Шахед»: в чем его основная опасность

"Могу сказать, что этот тип "Шахеда" не похож на Иранские изделия. Это некий микс обычного "Шахеда" с реактивным. Двигатель, конечно же, китайский. А боевая часть обычная шахедная. У реактивного "Шахеда" нет никаких преимуществ, кроме большой скорости. Да и то оказалось здесь не все просто. Реактивный "Шахед" может лететь и 500 км/ч, но при этом он так быстро тратит топливо, что далеко не может долететь. Именно поэтому все реактивные "Шахеды" летают на скорости 280-330 км/ч. Но им этого достаточно, чтобы мешать нашим МОГ и нашим зенитным дронам", – отмечает Флэш.

По его словам, именно поэтому количество реактивных "Шахедов" и их применение будет зависеть только от успехов наших зенитных дронов против обычных "Шахедов".

"Реактивные дроны пока дороже простых, и россияне не будут спешить переходить на них без необходимости", – добавил специалист.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что последние несколько недель, а точнее после прорыва под Добропольем, противник значительно увеличил дроновую активность в городе Дружковка. Под удар FPV-дронов в основном попадают автомобили и не важно, гражданские или военные. Об этом пишет украинский военный корреспондент Богдан Мирошников.

По его данным, удары совершают дронами на радиоуправлении. "Не сказал бы, что они себя там свободно чувствуют и спокойно гоняются за автомобилями по дорогам, скорее зависают над городом на большой высоте (где радиогоризонт позволяет иметь стабильный сигнал) и пикируют оттуда на любую доступную цель", — пишет военкор.