Останні декілька тижнів, а точніше після прориву під Добропіллям, противник значно збільшив дронову активність в місті Дружківка. Під удар FPV-дронів в основному потрапляють автомобілі і байдуже які, цивільні чи військові. Про це пише український військовий кореспондент Богдан Мирошников.

Росіяни почали «кошмарити» нове місто: де стало небезпечно жити

За його даними, удари здійснюють дронами на радіоуправлінні.

"Не сказав би, що вони себе там вільно почувають і спокійно ганяються за автівками по дорогам, скоріше зависають над містом на великій висоті (де радіогоризонт дозволяє мати стабільний сигнал) і пікірують звідти на будь-яку доступну ціль", – пише військкор.

Тому тим, хто в місті, не радять на тривалий час залишати авто на відкритому просторі, краще це робити між деревами, будинками, де його складніше помітити і вразити з великої висоти через радіогоризонт.

"Поки є тенденція ударів, але доволі рідка, проте якщо під Костянтинівкою справи погіршаться – кількість ударів FPV-дронів противника виросте пропорційно в Дружківці і Краматорську", – пише Мирошников.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на фронті бійці 28 ОМБр стикнулися з російським танком, який наші військові вже прозвали "чудовищем". Танк був весь у лахмітті, схоже на шерсть дикого звіра. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію DeepState.

Такі "сараї" росіяни залучають для атаки, і вони можуть бути небезпечними тим, що окрім піхоти в них може знаходитися РЕБ, який дасть змогу доїхати іншій техніці. Також ймовірна наявність мінних тралів, які розчищають шлях для майбутніх штурмів, зокрема, для мотоциклів тощо.