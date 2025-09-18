logo

Война с Россией Россияне начали «кошмарить» новый город: где стало опасно жить
Россияне начали «кошмарить» новый город: где стало опасно жить

Город Дружковка становится крайне опасным для жизни

18 сентября 2025, 11:08
Недилько Ксения

Последние несколько недель, а точнее после прорыва под Добропольем, противник значительно увеличил дроновую активность в Дружковке. Под удар FPV-дронов в основном попадают автомобили и безразличны, гражданские или военные. Об этом пишет украинский военный корреспондент Богдан Мирошников.

По его данным, удары совершают дронами на радиоуправлении.

"Не сказал бы, что они себя там свободно чувствуют и спокойно гоняются за автомобилями по дорогам, скорее зависают над городом на большой высоте (где радиогоризонт позволяет иметь стабильный сигнал) и пикируют оттуда на любую доступную цель", — пишет военкор.

Поэтому тем, кто в городе, не советуют на длительное время оставлять авто на открытом пространстве, лучше это делать между деревьями, домами, где его сложнее заметить и поразить с большой высоты через радиогоризонт.

"Пока есть тенденция ударов, но довольно редкая, однако если под Константиновкой дела ухудшатся – количество ударов FPV-дронов противника вырастет пропорционально Дружковке и Краматорску", – пишет Мирошников.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на фронте бойцы 28 ОМБр столкнулись с российским танком, который наши военные уже прозвали "чудищем". Танк был весь в лохмотьях, похоже на шерсть дикого зверя. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию DeepState.

Такие "сараи" россияне привлекают для атаки, и они могут быть опасны тем, что кроме пехоты в них может находиться РЭБ, который позволит доехать другой технике. Также возможно наличие минных тралов, которые расчищают путь для будущих штурмов, в частности, для мотоциклов и т.д.



