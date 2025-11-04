Росіяни накривають вогнем Україну: який новий рекорд встановлено ворогом

Країна-агресор різко наростила повітряну кампанію проти України, запустивши у 2025 році понад 44 тисячі безпілотників типу "Шахед" та їх варіантів – у чотири рази більше, ніж за весь 2024 рік. Як передає портал "Коментарі", про це повідомляє Sky News з посиланням на дані Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

За даними аналітиків, кількість запусків дронів-смертників зросла на 303%, що створює безпрецедентний тиск на українську систему протиповітряної оборони.

Близько 64% дронів цього року вдалося знищити — трохи менше, ніж 2024-го (68%), адже масовані атаки перевантажують ППО. Незважаючи на це, українські військові перехоплюють більшість "Шахедів" ще до того, як вони встигають завдати удару. Кореспондент Sky News Джон Спаркс бачив, як українські підрозділи на сході країни знищують російські дрони у повітрі.

Водночас дедалі більше дронів прориваються крізь оборону, викликаючи жертви серед цивільного населення.

За даними Моніторингової місії ООН, з січня по вересень 2025 року в результаті російських ракетних та дронових атак загинули щонайменше 494 мирні жителі. Це перший рік, коли ООН почала окремо відстежувати удари "Шахедів" та інших боєприпасів, що барражують, тому точні порівняння з попередніми періодами поки неможливі.

Аналітики нагадали, що після початку повномасштабного вторгнення Росія отримувала іранські "Шахеди", а згодом налагодила власне виробництво під назвами "Герань-1" та "Герань-2". Експерти компанії EODynamis зазначають, що росіяни постійно модифікують ці дрони, додаючи більш важкі боєголовки — від 50 до 90 кг, а також експериментують із типами вибухівки: осколково-фугасною та термобаричною, здатною знищувати зміцнення.

У липні російські медіа показали кадри із заводу з виробництва "Шахедів" у спецекономзоні "Алабуга" (Татарстан). За повідомленнями, підприємство планує випускати до 25 тисяч дронів на рік, а за даними української розвідки, до кінця 2025 року Росія може виготовити близько 79 тисяч таких апаратів.

Спеціаліст CSIS Ясір Аталан пояснює: Росія використовує тактику виснаження – масовими атаками змушує Україну витрачати дорогі ресурси на перехоплення дешевших цілей.

