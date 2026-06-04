Следующие тесты уже по Москве: в Украине раскрыли детали о новой баллистической ракете FP-9

Украинская компания Fire Point заявляет об активной фазе разработки баллистической ракеты FP-9, которая, по плану инженеров, способна долететь до Москвы. В случае успешных испытаний первые тестовые запуски на столицу России могут состояться летом или в начале осени.

Баллистическая ракета FP-9 способна долететь до Москвы. Фото иллюстративное

Соучредитель и главный конструктор компании Fire Point Денис Штиллерман в интервью журналистке Олесе Бацман заявил, что проект баллистической ракеты FP-9 находится на финальном этапе интеграции ключевых компонентов.

"У нас для "девятки", которая может долететь до Москвы, с приличной скоростью войти в цель, есть все, кроме пока двигателя. Двигатель мы испытаем в этом месяце и рассчитываю в ближайшее время начать тестовые полеты. Как только состоится тестовый полет и он покажет, что все работает нормально, следующие тестовые полеты нужно начинать уже туда, на Москву", – сказал Штиллерман.

Штиллерман подчеркнул, что компания параллельно готовит производственные линии, не дожидаясь формальных процедур кодификации или долгих согласований. По его словам, Fire Point сразу планирует выпуск ограниченной серии баллистических ракет FP-9 для испытаний, ориентировочно 10-20 единиц.

Отдельно Штиллерман сообщил о международном сотрудничестве. По его словам, в ближайшее время компания планирует подписать соглашение с Данией о производстве ракетных двигателей на ее территории. Это должно ускорить масштабирование проекта и снизить технологические риски.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что компания Fire Point показала кадры запусков украинских баллистических ракет FP-7.

Также "Комментарии" писали, что британская разведка сообщила о сотнях случаев падения российских КАБ на территорию РФ и оккупированных районах Украины.