Росія бомбить власні території: скинуто сотні авіабомб

Російська авіація продовжує завдавати ударів не лише по Україні, а й по власній території. Про це йдеться у новому звіті британської розвідки, оприлюдненому 3 червня. Аналітики звернули увагу на зростання кількості випадків, коли російські керовані авіаційні бомби (КАБ) випадково падають на територію Росії або на тимчасово окуповані райони України, які перебувають під контролем Москви.

КАБ. Фото з відкритих джерел

За даними, наведеними у звіті британської розвідки вказано, що з початку 2026 року зафіксовано вже 25 випадків падіння російських авіабомб на підконтрольні Росії території. Для порівняння, протягом 2025 року таких інцидентів було 143, а у 2024 році — 165.

Одним з таких випадків став інцидент 16 травня 2026 року в селі Дубове Бєлгородської області. Тоді російський боєприпас влучив у житловий будинок, унаслідок чого загинула одна людина.

"Ці випадки демонструють постійні помилки у здатності Росії успішно застосовувати свої боєприпаси по цілях. Такі помилки мають руйнівні та смертельні наслідки для російського населення. Такі інциденти, ймовірно, трапляються через поєднання поганих процедур озброєння літаків перед вильотами та поганого виконання екіпажами завдань під час місій", — йдеться у звіті.

Розвідка Британії також вважає, що наслідки таких помилок дедалі частіше відчувають самі жителі Росії, які стають жертвами власної військової машини. Попри це, у британській розвідці наголошують, що масштаби використання авіації Росією залишаються значними. За оцінками аналітиків, російські сили здійснюють понад 200 бойових вильотів щодня та запускають від 180 до 250 керованих авіабомб залежно від погодних умов.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що британська розвідка оприлюднила таємні дані про втрати РФ.