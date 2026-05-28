Британська розвідка оприлюднила таємні дані про втрати РФ: яка кількість загиблих на війні

Росія втратила у війні проти України майже 500 тисяч військових убитими. Таку оцінку вперше публічно озвучила директорка британського Центру урядового зв’язку GCHQ Енн Кіст-Батлер.

Енн Кіст-Батлер заявила, що Росія продовжує платити надзвичайно високу ціну за повномасштабне вторгнення в Україну. Виступаючи у Великій Британії, вона заявила, що нові розвідувальні дані свідчать про майже пів мільйона загиблих російських солдатів від початку війни.

"Путін відкочується назад на полі бою, причому нові розвідувальні дані показують, що з початку конфлікту було вбито вже майже півмільйона російських солдатів", — заявила Енн Кіст-Батлер з британської розвідки.

Як зазначає The Guardian, це перший випадок, коли високопоставлений британський представник офіційно підтвердив настільки масштабну оцінку втрат Росії.

Раніше західні аналітики називали нижчі цифри. Зокрема, американський CSIS оцінював кількість загиблих російських військових у понад 325 тисяч осіб станом на початок 2026 року. Загальні ж втрати армії РФ там оцінювали майже у 1,2 мільйона людей, включно з пораненими. Аналітики CSIS назвали ці втрати безпрецедентними для сучасної історії. За їхніми словами, жодна велика держава не зазнавала подібних людських втрат після завершення Другої світової війни.

Водночас незалежний проєкт "Медіазона" разом з BBC News Russian веде поіменний список загиблих російських військових. Наразі журналісти змогли підтвердити понад 221 тисячу смертей.

За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні втрати Росії у війні вже перевищили 1,36 мільйона осіб, включно з убитими та пораненими.

