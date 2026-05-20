Сирський розкрив співвідношення втрат України та РФ у війні

Втрати країни-агресора на фронті зараз у 3,5 рази перевищують втрати України. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю Militarnyi.

"Убитими залежно від дня різниця може становити 7 разів і навіть 9 разів, іноді так буває", — зазначив головком ЗСУ.

Олександр Сирський зазначив, що наразі робиться все можливе, щоб скоротити до мінімуму втрати українських військ. У цей час Сили оборони збільшують темпи знищення ворога.

Олександр Сирський провів робочу нараду, де проаналізував результати бойових дій за квітень 2026 року. За його словами, ситуація на фронті залишається важкою, оскільки російські загарбники посилили наступальні операції майже на всіх ділянках і роблять ротацію сил.

Особливу увагу генерал приділив Покровському напрямку, який зараз є епіцентром бойових дій — там ворог утримує угруповання чисельністю близько 106 тисяч осіб. Також значна активність окупантів фіксується на Куп'янському, Костянтинівському, Очеретинському напрямках та у прикордонних районах. Проте українські захисники не лише тримають оборону, а й продовжують контролювати частину територій у Курській області РФ.

