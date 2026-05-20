Сирський розкрив співвідношення втрат України та РФ у війні
Сирський розкрив співвідношення втрат України та РФ у війні

Головком заявив, що втрати Росії у 3,5 рази перевищують українські

20 травня 2026, 08:40
Кравцев Сергей

Втрати країни-агресора на фронті зараз у 3,5 рази перевищують втрати України. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю Militarnyi.

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

"Убитими залежно від дня різниця може становити 7 разів і навіть 9 разів, іноді так буває", — зазначив головком ЗСУ.

Олександр Сирський зазначив, що наразі робиться все можливе, щоб скоротити до мінімуму втрати українських військ. У цей час Сили оборони збільшують темпи знищення ворога.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Олександр Сирський провів робочу нараду, де проаналізував результати бойових дій за квітень 2026 року. За його словами, ситуація на фронті залишається важкою, оскільки російські загарбники посилили наступальні операції майже на всіх ділянках і роблять ротацію сил.

Особливу увагу генерал приділив Покровському напрямку, який зараз є епіцентром бойових дій — там ворог утримує угруповання чисельністю близько 106 тисяч осіб. Також значна активність окупантів фіксується на Куп'янському, Костянтинівському, Очеретинському напрямках та у прикордонних районах. Проте українські захисники не лише тримають оборону, а й продовжують контролювати частину територій у Курській області РФ.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія в екстреному порядку посилює захист від українських ударних безпілотників після серії успішних атак на військові та стратегічні об'єкти. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками доповіді військової розвідки щодо розвитку російських військ безпілотних систем.




