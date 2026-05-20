Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Общество Война с Россией Сырский раскрыл соотношение потерь Украины и РФ в войне
Сырский раскрыл соотношение потерь Украины и РФ в войне

Главком заявил, что потери России в 3,5 раза превышают украинские

20 мая 2026, 08:40
Автор:
Кравцев Сергей

Потери страны-агрессора на фронте сейчас в 3,5 раза превышают потери Украины. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью Militarnyi.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

"Убитыми в зависимости от дня разница может составлять 7 раз и даже 9 раз, иногда так бывает", — отметил главком ВСУ.

Александр Сырский отметил, что сейчас делается все возможное, чтобы сократить до минимума потери украинских войск. В это же время Силы обороны увеличивают темпы уничтожения врага.

Читайте также на портале "Комментарии" — Александр Сырский провел рабочее совещание, где проанализировал результаты боевых действий за апрель 2026 года. По его словам, обстановка на фронте остается тяжелой, поскольку российские захватчики ужесточили наступательные операции почти на всех участках и производят ротацию сил.

Особое внимание генерал уделил Покровскому направлению, которое сейчас является эпицентром боевых действий — там враг держит группировку численностью около 106 тысяч человек. Также значительная активность оккупантов фиксируется на Купянском, Константиновском, Очеретинском направлениях и в приграничных районах. Тем не менее, украинские защитники не только держат оборону, но и продолжают контролировать часть территорий в Курской области РФ.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия в экстренном порядке усиливает защиту от украинских ударных беспилотников после серии успешных атак по военным и стратегическим объектам. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам доклада военной разведки о развитии российских войск беспилотных систем.




Источник: https://youtu.be/B9ZMEMKBWl0?si=2qtg-JV3Vbbj9ypN
