Сырский заявил о наступлении россиян: где собрали 106 тысяч оккупантов

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский провел рабочее совещание, где проанализировал результаты боевых действий за апрель 2026 года. По его словам, обстановка на фронте остается тяжелой, поскольку российские захватчики ужесточили наступательные операции почти на всех участках и производят ротацию сил.

Иллюстративное фото

Особое внимание генерал уделил Покровскому направлению, которое сейчас является эпицентром боевых действий — там враг держит группировку численностью около 106 тысяч человек. Также значительная активность окупантов фиксируется на Купянском, Константиновском, Очеретинском направлениях и в приграничных районах. Тем не менее, украинские защитники не только держат оборону, но и продолжают контролировать часть территорий в Курской области РФ.

"Ситуация на линии боевого столкновения остается сложной. Противник активизировал наступательные действия фактически по всему фронту и проводит перегруппировку войск... Несмотря на постоянное давление врага, украинские воины продолжают выполнять задачи и на территории России наше присутствие в Курской области сохраняется", — сообщил Александр Сырский.

Главнокомандующий подчеркнул, что тактика "активной обороны" позволяет ВСУ перехватывать инициативу и наносить захватчикам критический ущерб. В частности, по состоянию на май уровень потерь армии РФ стабильно держится на отметке не менее 1000 человек (убитыми и ранеными) каждые сутки.

"Залог успеха – именно в активной обороне и инициативе на поле боя. Это позволяет истощать противника, восстанавливать позиции и наносить врагу максимальные потери. Ежедневно российская армия теряет не менее тысячи военнослужащих убитыми и ранеными", — резюмировал генерал.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вопрос окончательного выведения из строя Крымского моста возвращается в повестку дня. Военнослужащий Сил обороны Украины Станислав Бунятов, известный под позывным "Осман", подчеркнул, что сейчас у украинских защитников значительно больше инструментов для влияния на логистику российских захватчиков.