Кримський міст знову під прицілом: що нового кажуть військові

Питання остаточного виведення з ладу Кримського мосту повертається до порядку денного. Військовослужбовець Сил оборони України Станіслав Бунятов, відомий під позивним "Осман", наголосив, що зараз українські захисники мають значно більше інструментів для впливу на логістику російських загарбників.

За словами військового, під вогневим контролем ЗСУ перебуває не лише мостовий перехід через Керченську протоку, а й сухопутний коридор, який ворог намагається використовувати як альтернативу. Для ударів по цих об'єктах тепер можуть застосовуватися не лише дороговартісні ракети, а й бюджетні, проте дієві розробки.

"Питання знищення Кримського мосту знову актуальне, до альтернативного сухопутного шляху ми вже маємо змогу дотягуватися досить дешевими й ефективними засобами", — підкреслив Станіслав Бунятов у своєму дописі.

Експерти зауважують, що системне руйнування транспортних шляхів окупантів на півдні є критично важливим для послаблення ворожого угруповання в Криму та на окупованих територіях Запорізької і Херсонської областей.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в ефірі російських пропагандистських каналів з’явилася графіка з переліком об’єктів у Києві, по яких країна-агресор погрожує завдати "ударів у відповідь". Приводом для чергової хвилі залякувань росіяни називають нібито ймовірну загрозу зриву параду в Москві.

До списку потенційних цілей окупанти включили не лише ключові державні інституції, а й дипломатичні представництва інших країн.

Зокрема, на оприлюднених кадрах помітно позначки над будівлями, де розташовані Верховна Рада, Кабінет Міністрів та Офіс Президента. Крім того, у зоні особливого ризику, за версією пропагандистів, опинилися посольства Японії, Латвії та Вірменії, що фактично є прямою погрозою міжнародним представникам.