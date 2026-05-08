Крымский мост снова под прицелом: что нового говорят военные
Крымский мост снова под прицелом: что нового говорят военные

«Мы уже дотягиваемся»: Станислав Бунятов об актуальности ликвидации ключевой артерии врага и его альтернатив

8 мая 2026, 13:05
Недилько Ксения

Вопрос окончательного выведения из строя Крымского моста возвращается в повестку дня. Военнослужащий Сил обороны Украины Станислав Бунятов, известный под позывным "Осман", подчеркнул, что сейчас украинские защитники имеют значительно больше инструментов для влияния на логистику российских захватчиков.

Фото, созданное искусственным интеллектом

По словам военного, под огневым контролем ВСУ находится не только мостовой переход через Керченский пролив, но и сухопутный коридор, который враг пытается использовать в качестве альтернативы. Для ударов по этим объектам теперь могут применяться не только дорогостоящие ракеты, но и бюджетные, но действенные разработки.

"Вопрос уничтожения Крымского моста снова актуален, до альтернативного сухопутного пути мы уже имеем возможность дотягиваться достаточно дешевыми и эффективными средствами", — подчеркнул Станислав Бунятов в своем сообщении.

Эксперты отмечают, что системное разрушение транспортных путей оккупантов на юге критически важно для ослабления враждебной группировки в Крыму и на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в эфире российских пропагандистских каналов появилась графика с перечнем объектов в Киеве, по которым страна-агрессор грозится нанести "ответный удар". Поводом для очередной волны запугиваний россияне называют якобы вероятную угрозу срыва парада в Москве.

В список потенциальных целей оккупанты включили не только ключевые государственные институты, но и дипломатические представительства других стран.

В частности, на обнародованных кадрах заметны отметки над зданиями, где расположены Верховная Рада, Кабинет Министров и Офис Президента. Кроме того, в зоне особого риска, по версии пропагандистов, оказались посольства Японии, Латвии и Армении, что является прямой угрозой международным представителям.



