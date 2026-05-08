Сирський заявив про наступ росіян: де зібрали 106 тисяч окупантів

8 травня 2026, 19:19
Недилько Ксения

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський провів робочу нараду, де проаналізував результати бойових дій за квітень 2026 року. За його словами, обстановка на фронті залишається важкою, оскільки російські загарбники посилили наступальні операції майже на всіх ділянках та проводять ротацію сил.

Особливу увагу генерал приділив Покровському напрямку, який зараз є епіцентром бойових дій — там ворог тримає угруповання чисельністю близько 106 тисяч осіб. Також значна активність окупантів фіксується на Куп’янському, Костянтинівському, Очеретинському напрямках та в прикордонних районах. Попри це, українські захисники не лише тримають оборону, а й продовжують контролювати частину територій у Курській області РФ.

"Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається складною. Противник активізував наступальні дії фактично по всьому фронту та проводить перегрупування військ... Попри постійний тиск ворога, українські воїни продовжують виконувати завдання і на території росії — наша присутність у Курській області зберігається", — повідомив Олександр Сирський.

Головнокомандувач підкреслив, що тактика "активної оборони" дозволяє ЗСУ перехоплювати ініціативу та завдавати загарбникам критичних збитків. Зокрема, станом на травень рівень втрат армії РФ стабільно тримається на позначці не менше 1000 осіб (вбитими та пораненими) кожної доби.

"Запорука успіху — саме в активній обороні та ініціативі на полі бою. Це дає змогу виснажувати противника, відновлювати позиції та завдавати ворогу максимальних втрат. Щодня російська армія втрачає не менш як тисячу військовослужбовців убитими та пораненими", — резюмував генерал.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що питання остаточного виведення з ладу Кримського мосту повертається до порядку денного. Військовослужбовець Сил оборони України Станіслав Бунятов, відомий під позивним "Осман", наголосив, що зараз українські захисники мають значно більше інструментів для впливу на логістику російських загарбників.



