Москва в панике из-за украинских дронов: Сырский рассказал на какие шаги срочно идет РФ

Россия в экстренном порядке усиливает защиту от украинских ударных беспилотников после серии успешных атак по военным и стратегическим объектам. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам доклада военной разведки о развитии российских войск беспилотных систем.

По словам Сырского, Кремль вынужден вне утвержденных планов срочно формировать дополнительные силы для борьбы с украинскими дронами. Речь идет о развертывании еще четырех полков, 24 дивизионов и 162 батарей противодействия БПЛА. Отдельно Россия усиливает эшелонированную систему ПВО вокруг Москвы и Краснодарского края.

Украинская разведка также фиксирует резкое наращивание производства российских беспилотников. Уже в 2026 году РФ планирует изготовить 7,3 миллиона FPV-дронов и почти 7,8 миллиона боевых частей для них. Кроме того, российская армия активно увеличивает использование ударных дронов с турбореактивными двигателями.

Александр Сырский подчеркнул, что Москва фактически копирует украинские тактические и технические решения в сфере беспилотной войны, включая применение систем радиоэлектронной борьбы.

Несмотря на это, по словам главкома, инициатива остается за Украиной. Он сообщил, что уже пятый месяц подряд украинские подразделения беспилотных систем обезвреживают больше российских военных, чем Кремль успевает мобилизовать.

Только в апреле украинские дроны выполнили около 357 тысяч боевых задач и поразили более 160 тысяч подтвержденных целей. Также было подавлено более 7700 позиций российских операторов БПЛА, а системы Middle Strike поразили 424 объекта противника на дистанции до 250 километров.

Отдельно Сырский подчеркнул стремительный рост роли наземных роботизированных платформ. По его словам, работы уже не только атакуют врага, но и эвакуируют раненых, устанавливают минные заграждения и обеспечивают большинство логистики на фронте.

