Москва в паніці через українські дрони: Сирський розповів на які кроки терміново йде РФ

Росія в екстреному порядку посилює захист від українських ударних безпілотників після серії успішних атак по військових і стратегічних об’єктах. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками доповіді воєнної розвідки щодо розвитку російських військ безпілотних систем.

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

За словами Сирського, Кремль змушений поза затвердженими планами терміново формувати додаткові сили для боротьби з українськими дронами. Йдеться про розгортання ще чотирьох полків, 24 дивізіонів та 162 батарей протидії БпЛА. Окремо Росія посилює ешелоновану систему ППО навколо Москви та Краснодарського краю.

Українська розвідка також фіксує різке нарощення виробництва російських безпілотників. Уже у 2026 році РФ планує виготовити 7,3 мільйона FPV-дронів і майже 7,8 мільйона бойових частин для них. Крім того, російська армія активно збільшує використання ударних дронів із турбореактивними двигунами.

Олександр Сирський наголосив, що Москва фактично копіює українські тактичні та технічні рішення у сфері безпілотної війни, включно із застосуванням систем радіоелектронної боротьби.

Попри це, за словами головкома, ініціатива залишається за Україною. Він повідомив, що вже п’ятий місяць поспіль українські підрозділи безпілотних систем знешкоджують більше російських військових, ніж Кремль встигає мобілізувати.

Лише у квітні українські дрони виконали майже 357 тисяч бойових завдань та уразили понад 160 тисяч підтверджених цілей. Також було придушено понад 7700 позицій російських операторів БпЛА, а системи Middle Strike вразили 424 об’єкти противника на дистанції до 250 кілометрів.

Окремо Сирський підкреслив стрімке зростання ролі наземних роботизованих платформ. За його словами, роботи вже не лише атакують ворога, а й евакуюють поранених, встановлюють мінні загородження та забезпечують більшість логістики на фронті.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Москва розкручує нову хвилю шантажу перед 9 травня: чи буде ядерний удар по Києву.



