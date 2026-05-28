Росія більше не може закривати втрати на фронті: у США розповіли, що сталося

Росія стикається з наростаючою кадровою кризою в армії, а можлива нова примусова мобілізація може не лише не врятувати ситуацію, а й остаточно обрушити якість російських військ. Такого висновку дійшли американські аналітики Інституту вивчення війни (ISW), оцінюючи здатність Кремля підтримувати темпи війни проти України.

Експерти наголошують, що Москва сьогодні змушена одночасно вирішувати одразу кілька проблем: компенсувати величезні втрати на фронті, набирати людей для підрозділів безпілотних систем та захищати тилові регіони від українських ударів дронами. При цьому добровільний набір контрактників у Росії 2026 року різко просів, незважаючи на збільшення грошових бонусів за підписання контрактів.

Через дефіцит охочих російська влада почала розширювати вербування на нові категорії населення. В армію та структури повітряної оборони тепер активно намагаються залучати жінок та студентів. Однак навіть ці заходи поки що не дають Кремлю необхідної кількості людей.

В ISW підкреслюють, що російська армія вже має серйозні проблеми з навчанням новобранців та операторів дронів. Існуючі тренувальні потужності перевантажені, а адміністративна система не справляється з потоком нових рекрутів. На думку аналітиків, якщо Москва вирішиться на нову хвилю примусового призову, ситуація лише погіршиться – армія отримає велику кількість погано підготовлених бійців.

Додатковим чинником тиску стали українські удари безпілотниками по російській логістиці та маршрутам перекидання військ. Такі атаки заважають Москві швидко доставляти сили до лінії фронту та створюють постійну напругу в тилу.

Окремо аналітики вказують на деградацію ефективності російського елітного центру безпілотних систем "Рубікон". Саме його оператори наприкінці 2025 року допомогли армії РФ домогтися низки поступів на фронті, проте проблеми з підготовкою кадрів та перевантаження системи поступово знизили їхню боєздатність.

У ISW вважають, що Кремль наближається до того моменту, коли кадровий дефіцит стане однією з головних загроз для продовження війни.

