Россия больше не может закрывать потери на фронте: в США рассказали, что произошло

В ISW отмечают, добровольцы заканчиваются, мобилизация грозит хаосом, а удары украинских дронов ломают систему переброски войск РФ

28 мая 2026, 07:07
Кравцев Сергей

Россия сталкивается с нарастающим кадровым кризисом в армии, а возможная новая принудительная мобилизация может не только не спасти ситуацию, но и окончательно обрушить качество российских войск. К такому выводу пришли американские аналитики Института изучения войны (ISW), оценивая способность Кремля поддерживать темпы войны против Украины.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Эксперты отмечают, что Москва сегодня вынуждена одновременно решать сразу несколько проблем: компенсировать огромные потери на фронте, набирать людей для подразделений беспилотных систем и защищать тыловые регионы от украинских ударов дронами. При этом добровольный набор контрактников в России в 2026 году резко просел, несмотря на увеличение денежных бонусов за подписание контрактов.

Из-за дефицита желающих российские власти начали расширять вербовку на новые категории населения. В армию и структуры воздушной обороны теперь активно пытаются привлекать женщин и студентов. Однако даже эти меры пока не дают Кремлю необходимого количества людей.

В ISW подчеркивают, что российская армия уже испытывает серьезные проблемы с обучением новобранцев и операторов дронов. Существующие тренировочные мощности перегружены, а административная система не справляется с потоком новых рекрутов. По мнению аналитиков, если Москва решится на новую волну принудительного призыва, ситуация только ухудшится – армия получит большое количество плохо подготовленных бойцов.

Дополнительным фактором давления стали украинские удары беспилотниками по российской логистике и маршрутам переброски войск. Такие атаки мешают Москве быстро доставлять силы к линии фронта и создают постоянное напряжение в тылу.

Отдельно аналитики указывают на деградацию эффективности элитного российского центра беспилотных систем "Рубикон". Именно его операторы в конце 2025 года помогли армии РФ добиться ряда продвижений на фронте, однако проблемы с подготовкой кадров и перегрузка системы постепенно снизили их боеспособность.

В ISW считают, что Кремль приближается к моменту, когда кадровый дефицит станет одной из главных угроз для продолжения войны.

Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-may-27-2026/
