Украину готовят к войне на годы: в Киеве уже говорят о новой реальности

Украина постепенно переходит к стратегии затяжной войны с Россией, которая может продолжаться еще несколько лет. Такой сценарий все чаще рассматривается не как временный риск, а как новая реальность для государства. Об этом пишет The Economist со ссылкой на источники в украинском правительстве и военных кругах.

Война в Украине.

На фоне стабилизации линии фронта страна стремительно перестраивает общество и экономику под длительное противостояние. В пригородах Киева подростки после школы проходят военную подготовку и открыто говорят о готовности заменить погибших бойцов. Одновременно тысячи украинцев стараются избегать мобилизации и фактически выпадают из общественной жизни, скрываясь от повесток.

Издание отмечает: эти две параллельные реальности существуют одновременно и отражают глубокое напряжение внутри страны. Несмотря на усталость общества, украинская армия продолжает усиливать позиции благодаря развитию беспилотных технологий и собственному оборонному производству.

Особую роль играют дальнобойные удары по территории России. Командир 413-го полка Евгений Карась утверждает, что поражать объекты в глубоком тылу РФ стало значительно проще, чем раньше. Среди таких операций — удары по предприятиям, связанным с производством компонентов для российских ракет.

Украинское командование уверено, что Москва несет тяжелые потери, а российская система ПВО может столкнуться с серьезным кризисом уже осенью. В Киеве рассчитывают, что к этому моменту украинское производство дальнобойного вооружения выйдет на новый уровень.

Однако главной угрозой внутри страны становится не только фронт. Эксперты предупреждают о критическом истощении энергетической системы, демографическом кризисе и росте недоверия к власти. Советник Минобороны Тарас Чмут подчеркивает: исход войны зависит не только от армии, но и от способности общества выдерживать постоянное давление.

По данным опросов, украинское общество постепенно раскалывается между убежденными патриотами, уставшими скептиками и демотивированными гражданами. И именно этот внутренний баланс может определить, насколько долго Украина сможет сохранять устойчивость в войне на истощение.

