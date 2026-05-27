Україну готують до війни на роки: у Києві вже говорять про нову реальність

Україна поступово переходить до стратегії затяжної війни з Росією, яка може тривати ще кілька років. Такий сценарій дедалі частіше розглядається не як тимчасовий ризик, бо як нова реальність для держави. Про це пише The Economist із посиланням на джерела в українському уряді та військових колах.

На тлі стабілізації лінії фронту країна стрімко перебудовує суспільство та економіку під тривале протистояння. У передмісті Києва підлітки після школи проходять військову підготовку та відкрито говорять про готовність замінити загиблих бійців. Водночас тисячі українців намагаються уникати мобілізації та фактично випадають із суспільного життя, ховаючись від повісток.

Видання зазначає: ці дві паралельні реальності існують одночасно і відбивають глибоке напруження всередині країни. Незважаючи на втому суспільства, українська армія продовжує посилювати позиції завдяки розвитку безпілотних технологій та власному оборонному виробництву.

Особливу роль грають далекобійні удари територією Росії. Командир 413 полку Євген Карась стверджує, що вражати об'єкти в глибокому тилу РФ стало значно простіше, ніж раніше. Серед таких операцій – удари по підприємствах, пов'язаних із виробництвом компонентів для російських ракет.

Українське командування впевнене, що Москва зазнає тяжких втрат, а російська система ППО може зіткнутися із серйозною кризою вже восени. У Києві розраховують, що на цей момент українське виробництво далекобійного озброєння вийде на новий рівень.

Проте головною загрозою у країні стає як фронт. Експерти попереджають про критичне виснаження енергетичної системи, демографічну кризу та зростання недовіри до влади. Радник Міноборони Тарас Чмут наголошує: результат війни залежить не лише від армії, а й від здатності суспільства витримувати постійний тиск.

За даними опитувань, українське суспільство поступово розколюється між переконаними патріотами, втомленими скептиками та демотивованими громадянами. І саме цей внутрішній баланс може визначити, як довго Україна зможе зберігати стійкість у війні на виснаження.

