Британская разведка обнародовала тайные данные о потерях РФ: какое количество погибших на войне

Россия потеряла в войне против Украины почти 500 тысяч военных убитыми. Такую оценку впервые публично озвучила директор британского Центра правительственной связи GCHQ Энн Кист-Батлер.

Британская разведка оценила потери России в войне против Украины. Фото из открытых источников

Энн Кист-Батлер заявила, что Россия продолжает платить очень высокую цену за полномасштабное вторжение в Украину. Выступая в Великобритании, она заявила, что новые разведывательные данные свидетельствуют о почти полумиллионе погибших русских солдат с начала войны.

"Путин откатывается назад на поле боя, причем новые разведывательные данные показывают, что с начала конфликта было убито уже почти полмиллиона российских солдат", — заявила Энн Кист-Батлер из британской разведки.

Как отмечает The Guardian, это первый случай, когда высокопоставленный британский представитель официально подтвердил столь масштабную оценку потерь России.

Ранее западные аналитики называли более низкие цифры. В частности, американский CSIS оценивал количество погибших российских военных в более чем 325 тысяч человек по состоянию на начало 2026 года. Общие же потери армии РФ там оценивали почти в 1,2 миллиона человек, включая раненых. Аналитики CSIS назвали эти потери беспрецедентными для современной истории. По их словам, ни одно большое государство не понесло подобных человеческих потерь после завершения Второй мировой войны.

В то же время, независимый проект "Медиазона" вместе с BBC News Russian ведет поименный список погибших российских военных. Сейчас журналисты смогли подтвердить более 221 тысячи смертей.

По данным Генерального штаба ВСУ, общие потери России в войне уже превысили 1,36 миллиона человек, включая убитых и раненых.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генерал Александр Сырский раскрыл соотношение потерь Украины и РФ в войне.

Также "Комментарии" писали, что Россия больше не может закрывать потери на фронте. В США рассказали, что произошло.