Россия бомбит собственные территории: сброшены сотни авиабомб

Российская авиация продолжает наносить удары не только по Украине, но и по собственной территории. Об этом говорится в новом отчете британской разведки, обнародованном 3 июня. Аналитики обратили внимание на рост числа случаев, когда российские управляемые авиационные бомбы (КАБ) случайно падают на территорию России или на временно оккупированные находящиеся под контролем Москвы районы Украины.

КАБ. Фото из открытых источников

По данным, приведенным в отчете британской разведки, указано, что с начала 2026 года зафиксировано уже 25 случаев падения российских авиабомб на подконтрольные России территории. Для сравнения, в течение 2025 года таких инцидентов было 143, а в 2024 году – 165.

Одним из таких случаев стал инцидент 16 мая 2026 года в селе Дубово Белгородской области. Тогда российский боеприпас попал в жилой дом, в результате чего погиб один человек.

"Эти случаи показывают неизменные ошибки в возможности России удачно использовать свои боеприпасы по целям. Такие ошибки имеют разрушительные и смертельные последствия для русского населения. Такие инциденты, вероятно, случаются из-за сочетания плохих процедур вооружения самолетов перед вылетами и плохого выполнения экипажами задач во время миссий", — говорится в отчете.

Разведка Британии также считает, что последствия таких ошибок все чаще испытывают сами жители России, которые становятся жертвами своей военной машины. Несмотря на это, в британской разведке отмечают, что масштабы использования авиации Россией остаются значительными. По оценкам аналитиков, российские силы совершают более 200 боевых вылетов ежедневно и запускают от 180 до 250 управляемых авиабомб в зависимости от погодных условий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британская разведка обнародовала тайные данные о потерях РФ.