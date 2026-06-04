Наступні тести вже по Москві: в Україні розкрили деталі про нову балістичну ракету FP-9

Українська компанія Fire Point заявляє про активну фазу розробки балістичної ракети FP-9, яка, за задумом інженерів, здатна долетіти до Москви. У разі успішних випробувань перші тестові запуски на столицю Росії можуть відбутися влітку або на початку осені.

Балістична ракета FP-9 здатна долетіти до Москви. Фото ілюстративне

Співзасновник і головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман в інтерв’ю журналістці Олесі Бацман заявив, що проєкт балістичної ракети FP-9 перебуває на фінальному етапі інтеграції ключових компонентів.

"У нас для "дев'ятки", яка може долетіти до Москви, з пристойною швидкістю ввійти в ціль, є все, крім поки що двигуна. Двигун ми випробуємо цього місяця і розраховую найближчим часом розпочати вже тестові польоти. Як тільки відбудеться тестовий політ і він покаже, що все працює нормально, наступні тестові польоти треба розпочинати вже туди, на Москву", – сказав Штілерман.

Штілерман підкреслив, що компанія паралельно готує виробничі лінії, не чекаючи формальних процедур кодифікації чи довгих погоджень. За його словами, Fire Point одразу планує випуск обмеженої серії балістичних ракет FP-9 для випробувань, орієнтовно 10–20 одиниць.

Окремо Штілерман повідомив про міжнародне співробітництво. За його словами, найближчим часом компанія планує підписати угоду з Данією щодо виробництва ракетних двигунів на її території. Це має пришвидшити масштабування проєкту та зменшити технологічні ризики.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що компанія Fire Point показала кадри запусків українських балістичних ракет FP-7.

Також "Коментарі" писали, що британська розвідка повідомила про сотні випадків падіння російських КАБ на територію РФ та окуповані райони України.