Українська оборонна компанія Fire Point продемонструвала роботу своєї новітньої розробки — балістичних ракет власного виробництва. Відео, на якому зафіксовано пуски ракет під назвою FP-7, оприлюднив співзасновник компанії Денис Штілерман.

Компанія Fire Point показала кадри запусків українських балістичних ракет FP-7

На опублікованих кадрах чітко видно момент старту балістичних засобів ураження. Поки що залишається нез’ясованим, чи були ці пуски плановими навчальними випробуваннями, чи це було бойове застосування по ворожих об'єктах.

Примітно, що демонстрація можливостей FP-7 збіглася в часі з безпрецедентною "ракетною небезпекою", яку сьогодні оголошували одночасно у 13 регіонах Російської Федерації. Проте офіційних підтверджень щодо прямого зв’язку між цими запусками та масштабною повітряною тривою на території країни-агресора наразі немає.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у четвер, 27 лютого, на території Російської Федерації зафіксовано безпрецедентний випадок масового оголошення повітряної тривоги. Вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну "ракетну небезпеку" було введено одночасно щонайменше у 13 регіонах, більшість із яких розташовані глибоко в тилу.

За даними медіа, про загрозу попереджала влада Татарстану, Башкортостану, Чувашії, Удмуртії, Самарської, Ульяновської, Пензенської, Саратовської, Оренбурзької, Свердловської, Ростовської та Курської областей, а також Пермського краю. У восьми з цих регіонів такий режим запроваджували вперше. В Альметьєвську зупиняли громадський транспорт, у Казані та Іжевську евакуйовували учнів, а в Самарі — персонал аеропорту Курумоч.