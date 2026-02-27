logo

Главная Новости Общество Война с Россией Компания Fire Point показала кадры запусков украинских баллистических ракет FP-7
commentss НОВОСТИ Все новости

27 февраля 2026, 18:25
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Украинская оборонная компания Fire Point продемонстрировала работу своей новейшей разработки баллистических ракет собственного производства. Видео, на котором зафиксированы пуски ракет под названием FP-7, обнародовал соучредитель компании Денис Штиллерман.

На опубликованных кадрах отчетливо виден момент старта баллистических средств поражения. Пока остается невыясненным, были ли эти пуски плановыми учебными испытаниями или было боевое применение по враждебным объектам.

Примечательно, что демонстрация возможностей FP-7 совпала с беспрецедентной "ракетной опасностью", которую сегодня объявляли одновременно в 13 регионах Российской Федерации. Однако официальных подтверждений относительно прямой связи между этими запусками и масштабной воздушной продолжительностью на территории страны-агрессора пока нет.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в четверг, 27 февраля, на территории Российской Федерации зафиксирован беспрецедентный случай массового объявления воздушной тревоги. Впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину "ракетная опасность" была введена одновременно по меньшей мере в 13 регионах, большинство из которых расположены глубоко в тылу.

По данным медиа, об угрозе предупреждали власти Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Удмуртии, Самарской, Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Оренбургской, Свердловской, Ростовской и Курской областей, а также Пермского края. В восьми из этих регионов такой режим был введен впервые. В Альметьевске останавливали общественный транспорт, в Казани и Ижевске эвакуировали учеников, а в Самаре — персонал аэропорта Курумоч.



