У четвер, 27 лютого, на території Російської Федерації зафіксовано безпрецедентний випадок масового оголошення повітряної тривоги. Вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну "ракетну небезпеку" було введено одночасно щонайменше у 13 регіонах, більшість із яких розташовані глибоко в тилу.

«Фламінго» над Росією: ракетна небезпека охопила понад десяток областей РФ, є пошкодження

За даними медіа, про загрозу попереджала влада Татарстану, Башкортостану, Чувашії, Удмуртії, Самарської, Ульяновської, Пензенської, Саратовської, Оренбурзької, Свердловської, Ростовської та Курської областей, а також Пермського краю. У восьми з цих регіонів такий режим запроваджували вперше. В Альметьєвську зупиняли громадський транспорт, у Казані та Іжевську евакуйовували учнів, а в Самарі — персонал аеропорту Курумоч.

Російські джерела повідомляють про появу ракет нового типу. ТАСС із посиланням на уряд Чувашії зазначає, що "одна українська ракета "Фламінго" була збита в небі над республікою, а інша змінила курс і полетіла за межі регіону". Водночас ресурс Shot стверджує, що над Чувашією нібито знищили дві такі ракети.

Крім того, за повідомленнями моніторингових каналів, перехоплення відбулися в Удмуртії та Пермському краї, а "1 із ракет збили над Азовським морем, у берега міста Таганрог". Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив інцидент у Таганрозі, заявивши, що "в результаті падання уламків ракети" було пошкоджено балкон багатоповерхівки.

Режим ракетної небезпеки у дев'яти регіонах Поволзького федерального округу було скасовано о 15:47 за місцевим часом.

