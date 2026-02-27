В четверг, 27 февраля, на территории Российской Федерации зафиксирован беспрецедентный случай массового объявления воздушной тревоги. Впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину "ракетная опасность" была введена одновременно по меньшей мере в 13 регионах, большинство из которых расположены глубоко в тылу.

«Фламинго» над Россией: ракетная опасность охватила более десятка областей РФ, есть повреждения

По данным медиа, об угрозе предупреждали власти Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Удмуртии, Самарской, Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Оренбургской, Свердловской, Ростовской и Курской областей, а также Пермского края. В восьми из этих регионов такой режим был введен впервые. В Альметьевске останавливали общественный транспорт, в Казани и Ижевске эвакуировали учеников, а в Самаре — персонал аэропорта Курумоч.

Российские источники сообщают о появлении ракет нового типа. ТАСС со ссылкой на правительство Чувашии отмечает, что "одна украинская ракета "Фламинго" была сбита в небе над республикой, а другая сменила курс и улетела за пределы региона". В то же время, ресурс Shot утверждает, что над Чувашией якобы уничтожили две такие ракеты.

Кроме того, по сообщениям мониторинговых каналов, перехват произошел в Удмуртии и Пермском крае, а "1 из ракет сбили над Азовским морем, у берега города Таганрог". Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил инцидент в Таганроге, заявив, что "в результате падения обломков ракеты" был поврежден балкон многоэтажки.

Режим ракетной опасности в девяти регионах Поволжского федерального округа был отменен в 15:47 по местному времени.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российская столица оказалась под массированной атакой беспилотников. По данным мониторинговых каналов, "около 100 дронов прямо сейчас будут атаковать Москву".