Масштабна атака БпЛА на Москву: моніторингові канали заявляють про близько 100 дронів

Російська столиця опинилася під масованою атакою безпілотників. За даними моніторингових каналів, "близько 100 дронів прямо зараз атакуватимуть Москву".

Мер Москви Сергій Собянін протягом години випустив серію повідомлень про роботу протиповітряної оборони. Перша заява з'явилася о 15:54: "Силами ППО Міноборони знищено два БПЛА, що летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб".

Проте атака на цьому не припинилася. Вже о 16:10 очільник міста повідомив про чергову ціль: "Збито один безпілотник, що летів на Москву".

Ситуація продовжувала загострюватися, і о 16:32 Собянін знову прозвітував про роботу військових: "Системою ППО Міноборони знищено два БПЛА, що летіли на Москву". Останнє на цей момент повідомлення надійшло о 16:56, у якому мер зазначив: "Знищено ще один безпілотник, що летів на Москву".

Наразі у всіх районах, де було зафіксовано падіння уламків, продовжують працювати фахівці екстрених служб. Інформація про масштаб руйнувань чи наявність постраждалих наразі уточнюється.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ніч на 25 лютого підрозділи Сил оборони України завдали серії результативних ударів по військовій інфраструктурі та техніці російських окупантів на тимчасово захоплених територіях. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, атаки є частиною послідовних заходів зі зниження наступального потенціалу агресора.

Найбільш відчутних втрат ворог зазнав у Криму. В районі населеного пункту Софіївка було уражено: пускову установку зенітного ракетного комплексу "С-400 Тріумф"; бойову машину зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцирь-С1".