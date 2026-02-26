Масштабная атака БпЛА на Москву: мониторинговые каналы заявляют об около 100 дронов

Российская столица оказалась под массированной атакой беспилотников. По данным мониторинговых каналов, "около 100 дронов прямо сейчас будут атаковать Москву".

Масштабная атака БпЛА на Москву: мониторинговые каналы заявляют о около 100 дронов

Мэр Москвы Сергей Собянин в течение часа выпустил серию сообщений о работе противовоздушной обороны. Первое заявление появилось в 15:54: "Силами ПВО Минобороны уничтожены два летевших на Москву БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб".

Однако атака на этом не прекратилась. Уже в 16:10 глава города сообщил об очередной цели: "Сбит один летевший на Москву беспилотник".

Ситуация продолжала обостряться, и в 16:32 Собянин вновь отчитался о работе военных: "Системой ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву". Последнее на данный момент сообщение поступило в 16:56, в котором мэр отметил: "Уничтожен еще один летевший на Москву беспилотник".

В настоящее время во всех районах, где было зафиксировано падение обломков, продолжают работать специалисты экстренных служб. Информация о масштабе разрушений или наличии пострадавших в настоящее время уточняется.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 25 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли серию результативных ударов по военной инфраструктуре и технике российских оккупантов на временно захваченных территориях. Как сообщает Генштаб ВСУ, атаки являются частью последовательных мер по снижению наступательного потенциала агрессора.

Наиболее ощутимые потери враг понес в Крыму. В районе населенного пункта Софиевка была поражена: пусковая установка зенитного ракетного комплекса "С-400 Триумф"; боевую машину зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1".