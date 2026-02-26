logo

Масштабная атака БпЛА на Москву: мониторинговые каналы заявляют об около 100 дронов
Масштабная атака БпЛА на Москву: мониторинговые каналы заявляют об около 100 дронов

Москва под ударом дронов: мэр города через час отчитался об уничтожении нескольких БпЛА

26 февраля 2026, 17:12
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Российская столица оказалась под массированной атакой беспилотников. По данным мониторинговых каналов, "около 100 дронов прямо сейчас будут атаковать Москву".

Мэр Москвы Сергей Собянин в течение часа выпустил серию сообщений о работе противовоздушной обороны. Первое заявление появилось в 15:54: "Силами ПВО Минобороны уничтожены два летевших на Москву БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб".

Однако атака на этом не прекратилась. Уже в 16:10 глава города сообщил об очередной цели: "Сбит один летевший на Москву беспилотник".

Ситуация продолжала обостряться, и в 16:32 Собянин вновь отчитался о работе военных: "Системой ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву". Последнее на данный момент сообщение поступило в 16:56, в котором мэр отметил: "Уничтожен еще один летевший на Москву беспилотник".

В настоящее время во всех районах, где было зафиксировано падение обломков, продолжают работать специалисты экстренных служб. Информация о масштабе разрушений или наличии пострадавших в настоящее время уточняется.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 25 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли серию результативных ударов по военной инфраструктуре и технике российских оккупантов на временно захваченных территориях. Как сообщает Генштаб ВСУ, атаки являются частью последовательных мер по снижению наступательного потенциала агрессора.

Наиболее ощутимые потери враг понес в Крыму. В районе населенного пункта Софиевка была поражена: пусковая установка зенитного ракетного комплекса "С-400 Триумф"; боевую машину зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1".



