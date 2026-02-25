У ніч на 25 лютого підрозділи Сил оборони України завдали серії результативних ударів по військовій інфраструктурі та техніці російських окупантів на тимчасово захоплених територіях. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, атаки є частиною послідовних заходів зі зниження наступального потенціалу агресора.

«Такого контролю над Кримом ми не мали ніколи»: Сили оборони уразили російську ППО та скупчення живої сили

Найбільш відчутних втрат ворог зазнав у Криму. В районі населеного пункту Софіївка було уражено:

пускову установку зенітного ракетного комплексу "С-400 Тріумф";

бойову машину зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцирь-С1".

Коментуючи успіхи українських воїнів, боєць Сил оборони Станіслав Бунятов із позивним "Осман" підкреслив безпрецедентний рівень впливу на логістику ворога на півострові:

"Такого вогневого контролю над Кримом, як зараз, ми не мали навіть перебуваючи в Криму", — наголосив військовий.

Окрім кримського напрямку, успішні влучання зафіксовані й в інших регіонах:

"У районі н.п. Миролюбівка (ТОТ Донецької області) уражено реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" окупантів. Разом з тим, у районі Новогригорівки (ТОТ Запорізької області) та у районі н.п. Зугрес (ТОТ Донецької області) завдано ураження по районах зосередження живої сили противника", — звітує Генштаб.

У військовому відомстві додали, що Сили оборони й надалі системно нищитимуть засоби ворога, позбавляючи його можливостей для наступу. Наразі остаточні масштаби збитків та втрати серед особового складу окупантів уточнюються.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські окупаційні війська посилюють тиск на логістичні шляхи Сил Оборони у Донецькій області. Як повідомляє DeepState, ворог застосував надпотужну 3-тонну керовану авіаційну бомбу для знищення дамби в районі населеного пункту Осикове.