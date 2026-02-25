Російські окупаційні війська посилюють тиск на логістичні шляхи Сил Оборони у Донецькій області. Як повідомляє DeepState, ворог застосував надпотужну 3-тонну керовану авіаційну бомбу для знищення дамби в районі населеного пункту Осикове.

«Суцільне болото» замість траси: DeepState повідомив про застосування 3-тонної авіабомби для ізоляції Костянтинівки

Це стало наступним кроком загарбників після руйнування мосту на північно-західних околицях Костянтинівки. Оскільки українські військові налагодили альтернативні шляхи, росіяни вдалися до радикальніших методів.

"Наслідком стало підтоплення місцевості, де вода дійшла до дороги Дружківка-Костянтинівка, перетворивши ділянку на "суцільне болото" і проїзд тудою наразі неможливий, зі слів самих бійців", — зазначають аналітики.

Попри серйозне пошкодження інфраструктури, фахівці наголошують, що повністю зупинити постачання в місто ворогу не вдасться через наявність інших маршрутів. Однак ситуація свідчить про підготовку РФ до активнішої фази наступу.

"Вплив на логістику — це початок підготовки до більш рішучих дій подальших сконцентрованих і визначених сил, бо на сьогоднішній день вони прощупують нашу оборону по периметру і шукають слабкі місця, щоб добратися до міста", — підкреслює DeepState.

Окрім воєнної загрози, цей удар є черговим грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права з боку РФ. Найбільша активність ворога наразі фіксується у південно-західній частині району, зокрема біля населеного пункту Іллінівка та селища Бересток.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що протягом дня 24 лютого російські війська здійснили масовану атаку на два райони Дніпропетровської області, використовуючи авіабомби та дрони-камікадзе. Найбільших руйнувань зазнав Синельниківський район, де під ударом опинилися Маломихайлівська та Покровська громади.