Российские оккупационные войска ужесточают давление на логистические пути Сил Обороны в Донецкой области. Как сообщает DeepState, враг применил сверхмощную 3-тонную управляемую авиационную бомбу для уничтожения дамбы в районе населенного пункта Осиково.

«Сплошное болото» вместо трассы: DeepState сообщил о применении 3-тонной авиабомбы для изоляции Константиновки

Это стало следующим шагом захватчиков после разрушения моста на северо-западной окраине Константиновки. Поскольку украинские военные наладили альтернативные пути, россияне прибегли к более радикальным методам.

"Последствием стало подтопление местности, где вода дошла до дороги Дружковка-Константиновка, превратив участок в "сплошное болото" и проезд туда пока невозможен, по словам самих бойцов", — отмечают аналитики.

Несмотря на серьезное повреждение инфраструктуры, специалисты отмечают, что полностью остановить поставки в город врагу не удастся из-за других маршрутов. Однако ситуация свидетельствует о подготовке РФ к более активной фазе наступления.

"Влияние на логистику — это начало подготовки к более решительным действиям дальнейших сконцентрированных и определенных сил, потому что на сегодняшний день они прощупывают нашу оборону по периметру и ищут слабые места, чтобы добраться до города", — подчеркивает DeepState.

Кроме военной угрозы этот удар является очередным грубым нарушением норм международного гуманитарного права со стороны РФ. Наибольшая активность врага фиксируется в юго-западной части района, в том числе возле населенного пункта Ильиновка и поселка Бересток.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в течение дня 24 февраля российские войска совершили массированную атаку на два района Днепропетровской области, используя авиабомбы и дроны-камикадзе. Наибольшие разрушения понес Синельниковский район, где под ударом оказались Маломихайловская и Покровская громады.