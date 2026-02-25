В ночь на 25 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли серию результативных ударов по военной инфраструктуре и технике российских оккупантов на временно захваченных территориях. Как сообщает Генштаб ВСУ, атаки являются частью последовательных мер по снижению наступательного потенциала агрессора.

«Такого контроля над Крымом у нас никогда не было»: Силы обороны поразили российскую ПВО и скопление живой силы

Наиболее ощутимые потери враг понес в Крыму. В районе населенного пункта Софиевка было поражено:

пусковую установку зенитного ракетного комплекса "С-400 Триумф";

боевую машину зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1".

Комментируя успехи украинских воинов, боец Сил обороны Станислав Бунятов с позывным "Осман" подчеркнул беспрецедентный уровень влияния на логистику врага на полуострове:

"Такого огневого контроля над Крымом, как сейчас, у нас даже не было в Крыму", — подчеркнул военный.

Кроме крымского направления, успешные попадания зафиксированы и в других регионах:

"В районе н.п. Миролюбовка (ВОТ Донецкой области) поражена реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" оккупантов. Вместе с тем в районе Новогригоровки (ВОТ Запорожской области) и в районе н.п. Зугрес (ВОТ Донецкой области) нанесено поражение по районам сосредоточения живой силы противника", — отчитывается Генштаб.

В военном ведомстве добавили, что Силы обороны и дальше будут системно уничтожать средства врага, лишая его возможностей для наступления. Окончательные масштабы убытков и потери среди личного состава оккупантов уточняются.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские оккупационные войска усиливают давление на логистические пути Сил Обороны в Донецкой области. Как сообщает DeepState, враг применил сверхмощную 3-тонную управляемую авиационную бомбу для уничтожения дамбы в районе населенного пункта Осиково.