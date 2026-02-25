logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.24

EUR/UAH

50.96

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией «Такого контроля над Крымом у нас никогда не было»: Силы обороны поразили российскую ПВО и скопление живой силы
commentss НОВОСТИ Все новости

«Такого контроля над Крымом у нас никогда не было»: Силы обороны поразили российскую ПВО и скопление живой силы

Генштаб отчитывается об успешной охоте на вражеские ЗРК в Крыму и уничтожении резервов оккупантов в Донецкой области

25 февраля 2026, 20:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В ночь на 25 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли серию результативных ударов по военной инфраструктуре и технике российских оккупантов на временно захваченных территориях. Как сообщает Генштаб ВСУ, атаки являются частью последовательных мер по снижению наступательного потенциала агрессора.

«Такого контроля над Крымом у нас никогда не было»: Силы обороны поразили российскую ПВО и скопление живой силы

«Такого контроля над Крымом у нас никогда не было»: Силы обороны поразили российскую ПВО и скопление живой силы

Наиболее ощутимые потери враг понес в Крыму. В районе населенного пункта Софиевка было поражено:

пусковую установку зенитного ракетного комплекса "С-400 Триумф";

боевую машину зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1".

«Такого контроля над Крымом у нас никогда не было»: Силы обороны поразили российскую ПВО и скопление живой силы - фото 2

Комментируя успехи украинских воинов, боец Сил обороны Станислав Бунятов с позывным "Осман" подчеркнул беспрецедентный уровень влияния на логистику врага на полуострове:

"Такого огневого контроля над Крымом, как сейчас, у нас даже не было в Крыму", — подчеркнул военный.

Кроме крымского направления, успешные попадания зафиксированы и в других регионах:

"В районе н.п. Миролюбовка (ВОТ Донецкой области) поражена реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" оккупантов. Вместе с тем в районе Новогригоровки (ВОТ Запорожской области) и в районе н.п. Зугрес (ВОТ Донецкой области) нанесено поражение по районам сосредоточения живой силы противника", — отчитывается Генштаб.

В военном ведомстве добавили, что Силы обороны и дальше будут системно уничтожать средства врага, лишая его возможностей для наступления. Окончательные масштабы убытков и потери среди личного состава оккупантов уточняются.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские оккупационные войска усиливают давление на логистические пути Сил Обороны в Донецкой области. Как сообщает DeepState, враг применил сверхмощную 3-тонную управляемую авиационную бомбу для уничтожения дамбы в районе населенного пункта Осиково.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости