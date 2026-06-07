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Стало известно имя олигарха, через которого Зеленский передал послание Путину о мирных переговорах

Financial Times сообщает, что Владимир Зеленский передавал сигнал Путину о переговорах через Романа Абрамовича.

7 июня 2026, 17:45
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский предпринимал попытку передать сигнал российскому диктатору Владимиру Путину о возможных мирных переговорах для окончания войны через российского бизнесмена Романа Абрамовича. По данным источников Financial Times, этот неформальный канал коммуникации мог стать одной из самых щепетильных дипломатических попыток последних месяцев.

Стало известно имя олигарха, через которого Зеленский передал послание Путину о мирных переговорах

Зеленский использовал Абрамовича, чтобы отправить Путину. Фото из открытых источников

Как пишет издание, 21 мая Зеленский во время закрытого разговора попросил Абрамовича передать послание российскому руководству. Речь шла о готовности Киева рассмотреть возможность личной встречи с Путиным.

По информации собеседников, сообщение было похоже на открытое письмо, появившееся в сети 4 июня. Как пишет Financial Times, этот шаг должен продемонстрировать открытость Украины к мирным переговорам, несмотря на отсутствие прогресса в официальных дипломатических каналах.

В ходе публичного выступления Путин подтвердил факт встречи с "представителем российского бизнеса", однако заявил, что не видит смысла в переговорах с Зеленским. Он также подчеркнул, что подобные контакты не имеют официального статуса. Несмотря на это, Украина и Россия не назвали имени бизнесмена, передавшего информацию Путину от Зеленского.

Как пишет издание, сам Абрамович, ранее исполнявший роль посредника между Киевом и Москвой в 2022 году, остается вовлеченным в обмен пленными и отдельных гуманитарных договоренностей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле заявили о "закрытых контактах" с Украиной по мирным переговорам.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле раскрыли, как вручили Путину письмо от Зеленского по поводу встречи для переговоров об окончании войны в Украине.



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Источник: https://www.ft.com/content/d097aba1-fd9a-4fd4-a4ba-fb980c27487a?syn-25a6b1a6=1
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