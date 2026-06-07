Стало відомо ім'я олігарха, через якого Зеленський передав послання Путіну про мирні переговори

Президент України Володимир Зеленський робив спробу передати сигнал російському диктатору Володимиру Путіну щодо можливих мирних переговорів для закінчення війни через російського бізнесмена Романа Абрамовича. За даними джерел Financial Times, цей неформальний канал комунікації міг стати однією з найделікатніших дипломатичних спроб останніх місяців.

Зеленський використав Абрамовича, щоб надіслати Путіну. Фото з відкритих джерел

Як пише видання, 21 травня Зеленський під час закритої розмови попросив Абрамовича передати послання російському керівництву. Йшлося про готовність Києва розглянути можливість особистої зустрічі з Путіним.

За інформацією співрозмовників, повідомлення було схоже на відкритий лист, який з’явився в мережі 4 червня. Як пише Financial Times, це крок мав продемонструвати відкритість України до мирних переговорів, попри відсутність прогресу в офіційних дипломатичних каналах.

Під час публічного виступу Путін підтвердив факт зустрічі з "представником російського бізнесу", однак заявив, що не бачить сенсу у переговорах із Зеленським. Він також наголосив, що подібні контакти не мають офіційного статусу. Попри це, Україна та Росія не назвала імені бізнесмена, який передав інформацію Путіну від Зеленського.

Як пише видання, сам Абрамович, який раніше вже виконував роль посередника між Києвом і Москвою у 2022 році, залишається залученим до обміну полоненими та окремих гуманітарних домовленостей.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі заявили про "закриті контакти" з Україною щодо мирних переговорів.

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі розкрили, як вручили Путіну лист від Зеленського щодо зустрічі для переговорів про закінчення війни в Україні.