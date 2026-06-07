Передав через мегафон: у Кремлі розкрили, як вручили Путіну лист від Зеленського

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Slava Kot
У Кремлі розповіли подробиці передачі відкритого листа президента України Володимира Зеленського російському диктатору Володимиру Путіну. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що документ був переданий главі РФ у стандартному службовому порядку, без будь-яких особливих процедур.
Володимир Путін. Фото: Reuters
Дмитро Пєсков під час спілкування з журналістами відповів на питання, як Путін отримав лист від Зеленського.
Водночас речник Кремля дозволив собі низку іронічних коментарів щодо українського президента. Зокрема, він прокоментував порівняння Зеленського з героєм культового бойовика "Рембо: Перша кров", яке раніше використав сам Путін.
Нагадаємо, що Зеленський оприлюднив відкритий лист до Путіна 4 червня. У ньому президент України запропонував російському диктатору особисту зустріч у третій країні для обговорення можливостей завершення війни. Сам Путін відповів, що послання Зеленського було таким, що містить "елементи хамства", а також додав, що президент України нібито вдає персонажа з фільму "Рембо: Першу кров".
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, який таємний зміст має лист Зеленського до Путіна.
Також "Коментарі" писали, що українські дрони зірвали плани Кремля та присоромили очільника РФ Володимира Путіна.