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Передав через мегафон: у Кремлі розкрили, як вручили Путіну лист від Зеленського

У Кремлі заявили, що лист Володимира Зеленського був переданий Володимиру Путіну у звичайному службовому порядку.

7 червня 2026, 13:50
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Slava Kot

У Кремлі розповіли подробиці передачі відкритого листа президента України Володимира Зеленського російському диктатору Володимиру Путіну. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що документ був переданий главі РФ у стандартному службовому порядку, без будь-яких особливих процедур.

Передав через мегафон: у Кремлі розкрили, як вручили Путіну лист від Зеленського

Володимир Путін. Фото: Reuters

Дмитро Пєсков під час спілкування з журналістами відповів на питання, як Путін отримав лист від Зеленського.

"Лист було передано у встановленому порядку. Службовий порядок. Ми бюрократи все робимо в установленому порядку", — сказав Пєсков.

Водночас речник Кремля дозволив собі низку іронічних коментарів щодо українського президента. Зокрема, він прокоментував порівняння Зеленського з героєм культового бойовика "Рембо: Перша кров", яке раніше використав сам Путін.

"Зеленський не нагадує Рембо, але він хоче, але не нагадує. Якщо хочеш передати листа — передай. Якщо використовуєш мегафон — не називай це листом", – сказав Пєсков.

Нагадаємо, що Зеленський оприлюднив відкритий лист до Путіна 4 червня. У ньому президент України запропонував російському диктатору особисту зустріч у третій країні для обговорення можливостей завершення війни. Сам Путін відповів, що послання Зеленського було таким, що містить "елементи хамства", а також додав, що президент України нібито вдає персонажа з фільму "Рембо: Першу кров".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, який таємний зміст має лист Зеленського до Путіна.

Також "Коментарі" писали, що українські дрони зірвали плани Кремля та присоромили очільника РФ Володимира Путіна.



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