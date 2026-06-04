Зеленський терміново звернувся до Путіна з відкритим листом: що запропонував

Президент України Володимир Зеленський звернувся з відкритим листом до російського диктатора Володимира Путіна, який було оприлюднено на офіційному ресурсі Офісу президента України. У документі глава української держави наголосив на суттєвій зміні ставлення українського суспільства до російського лідера за роки його перебування при владі.

Фото: з відкритих джерел

Зеленський зазначив, що на початку політичної кар’єри Путіна в Україні існували значно більш нейтральні або навіть позитивні оцінки його діяльності, однак подальші події повністю змінили цю картину. За словами президента, сьогодні ці настрої залишилися в минулому через агресивні дії Кремля.

У листі підкреслюється, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну є наслідком усвідомленого політичного рішення російського керівництва. Зеленський наголосив, що жодні аргументи щодо геополітики, НАТО чи мовного питання не можуть виправдати розпочату війну, яку він назвав особистим вибором Путіна.

Окрему увагу президент приділив втратам російської армії, посилаючись на дані української сторони. Він заявив, що лише за один із останніх місяців кількість убитих і поранених російських військових перевищила 30 тисяч осіб, що свідчить про масштабність бойових дій і високу ціну війни для Росії.

Водночас Зеленський підкреслив, що Україна продовжує опір, а також користується підтримкою міжнародних партнерів. За його словами, Україні вдалося консолідувати значну частину світової спільноти, залучити військову допомогу та фінансові ресурси для протидії агресії.

Президент окремо наголосив, що завершення війни можливе лише через переговорний процес. Українська сторона, за його словами, виступає за справедливе й довготривале врегулювання, яке унеможливить повторну ескалацію конфлікту.

У цьому контексті Зеленський запропонував провести пряму зустріч із Путіним за участі міжнародних посередників. Серед можливих майданчиків він назвав Швейцарію, Туреччину або низку країн Близького Сходу, які могли б забезпечити нейтральні умови для діалогу.

Також президент наголосив на необхідності участі ключових міжнародних гравців — Сполучених Штатів Америки та європейських держав — як потенційних гарантій безпеки. Окремо він підтвердив готовність України до припинення вогню та масштабного обміну полоненими за принципом "всіх на всіх".

Портал "Коментарі" вже писав, що під час зустрічі 26 травня між президентом Володимиром Зеленським та його попередником Петром Порошенком виникла напружена дискусія, яка неодноразово переходила на емоційно підвищений тон і супроводжувалася взаємними звинуваченнями. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на поінформовані джерела.