Зеленский срочно обратился к Путину с открытым письмом: что предложил

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с открытым письмом к российскому диктатору Владимиру Путину, которое было обнародовано на официальном ресурсе Офиса президента Украины. В документе глава украинского государства отметил существенное изменение отношения украинского общества к российскому лидеру за годы его пребывания у власти.

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Зеленский отметил, что в начале политической карьеры Путина в Украине существовали гораздо более нейтральные или даже положительные оценки его деятельности, однако дальнейшие события полностью изменили эту картину. По словам президента, сегодня эти настроения остались в прошлом из-за агрессивных действий Кремля.

В письме подчеркивается, что полномасштабное вторжение России в Украину есть следствие осознанного политического решения российского руководства. Зеленский подчеркнул, что никакие аргументы по геополитике, НАТО или языковому вопросу не могут оправдать начавшуюся войну, которую он назвал личным выбором Путина.

Отдельное внимание президент уделил потерям российской армии, ссылаясь на данные украинской стороны. Он заявил, что только за один из последних месяцев количество убитых и раненых российских военных превысило 30 тысяч человек, что свидетельствует о масштабности боевых действий и высокой цене войны для России.

В то же время, Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает сопротивление, а также пользуется поддержкой международных партнеров. По его словам, Украине удалось консолидировать большую часть мирового сообщества, привлечь военную помощь и финансовые ресурсы для противодействия агрессии.

Президент особо подчеркнул, что завершение войны возможно только через переговорный процесс. Украинская сторона, по его словам, выступает за справедливое и долговременное урегулирование, которое исключит возможность повторной эскалации конфликта.

В этом контексте Зеленский предложил провести прямую встречу с Путиным с участием международных посредников. Среди возможных площадок он назвал Швейцарию, Турцию или ряд стран Ближнего Востока, которые могли бы обеспечить нейтральные условия для диалога.

Также президент отметил необходимость участия ключевых международных игроков Соединенных Штатов Америки и европейских государств как потенциальных гарантий безопасности. Отдельно он подтвердил готовность Украины к прекращению огня и масштабному обмену пленными по принципу всех на всех.

Портал "Комментарии" уже писал, что во время встречи 26 мая между президентом Владимиром Зеленским и его предшественником Петром Порошенко возникла напряженная дискуссия, которая неоднократно переходила на эмоционально повышенный тон и сопровождалась взаимными обвинениями. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на информированные источники.