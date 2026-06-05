Путін відповів на листа Зеленського: що заявив

Президент України Володимир Зеленський передав листа лідеру РФ Володимиру Путіну, у якому запропонував провести зустріч та визначитися із завершенням війни.

Зеленський та Путін. Фото портал "Коментарі"

Путін на економічному форумі в Санкт-Петербурзі заявив, що сьогодні зранку швидко подивився листа Зеленського. Він відреагував на слова Зеленського про вік, зазначивши, що головне — дієздатність.

“Мені здається, що в моєму віці і багато інших політичних діячів здійснюють свої функції, і деякі старші за мене”, — цитують Путіна російські ЗМІ.

Також у відповідь на лист Зеленського зазначив, що не треба боятися, треба йти на вибори.

“Росії потрібні домовленості на тривалу історичну перспективу, а не короткострокове зупинення конфлікту”, — заявив Путін.

Згадав він і про роль президента США Дональда Трампа у питанні України, зазначивши, якби Трамп зберіг владу у 2020 році, конфлікт в Україні міг би не розпочатися.

“Усі бачили, як Трамп "займався вихованням" Зеленського”, — заявив Путін, і подякував Трампу за "роботу" над манерами Зеленського, але "є ще над чим працювати".

Щодо особистої зустрічі Путін розповів, що Зеленський через одного бізнесмена РФ попросив нещодавно про зустріч.

За словами Путіна, він не відмовлявся від зустрічі із Зеленським, але проти переливати "з пустого в порожнє", і додав, що "поки не бачить сенсу" зустрічатися.

Лідер РФ, як пишуть ЗМІ, вважає хамський лист Зеленського створенням умов, щоб зустріч лідерів була неможливою. На його думку, Київ хоче зустрічі лідерів лише, щоб зупинити просування ЗС РФ.

У відповідь на лист Зеленського Путін звернувся до російських військових: "Працюйте, браття".

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Путін заявляв про “успіхи” РФ на фронті.



